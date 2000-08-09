Раздел: Мир
В Ереване представители ЛГБТ избили полицейских
В результате столкновений пострадали два сотрудника полиции.
Причиной агрессии стали нападения одного из граждан на представителей ЛГБТ-сообщества, которого доставили в отделение полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во вторник, 14 августа, представители ЛГБТ-сообщества ворвались в центральное отделение полиции в Ереване и нанесли травмы двум стражам порядка, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства Армении.
По данным полиции, причиной агрессивного поведения стали нападения одного из граждан на представителей ЛГБТ-сообщества, совершенные в Ереване. Оперативная группа полиции доставила подозреваемого в нанесении телесных повреждений в центральное отделение, заявили в пресс-службе.
"Так называемая пострадавшая сторона, узнав, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка. Обстановка обострилась, когда на улицы вышли возмущенные громкими ругательствами жители прилегающих домов", - говорится в сообщении.
Полицейские попытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом". "Переодетые в женские одежды мужчины и их сторонники ворвались в отделение полиции, чтобы найти задержанного и отомстить ему. Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
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Было установлено, что телесные повреждения полицейским нанесли 21-летний Жирайр Ованнисян и 30-летний Марат Кирилюк. Назначены экспертизы, готовятся материалы, добавили в пресс-службе.
Причиной агрессии стали нападения одного из граждан на представителей ЛГБТ-сообщества, которого доставили в отделение полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во вторник, 14 августа, представители ЛГБТ-сообщества ворвались в центральное отделение полиции в Ереване и нанесли травмы двум стражам порядка, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства Армении.
По данным полиции, причиной агрессивного поведения стали нападения одного из граждан на представителей ЛГБТ-сообщества, совершенные в Ереване. Оперативная группа полиции доставила подозреваемого в нанесении телесных повреждений в центральное отделение, заявили в пресс-службе.
"Так называемая пострадавшая сторона, узнав, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка. Обстановка обострилась, когда на улицы вышли возмущенные громкими ругательствами жители прилегающих домов", - говорится в сообщении.
Полицейские попытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом". "Переодетые в женские одежды мужчины и их сторонники ворвались в отделение полиции, чтобы найти задержанного и отомстить ему. Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве пьяные дебоширы избили полицейских
Было установлено, что телесные повреждения полицейским нанесли 21-летний Жирайр Ованнисян и 30-летний Марат Кирилюк. Назначены экспертизы, готовятся материалы, добавили в пресс-службе.
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