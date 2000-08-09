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Раздел: Мир  
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США наказали санкциями российскую компанию

США наказали санкциями российскую компаниюИзменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.

Власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

В списке Минфина США теперь числится компания "Профинет" и ее гендиректор Василий Колчанов. Ранее в него были включены "Банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.

Кроме России изменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.

Напомним, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги гражданам Северной Кореи в обход санкций ООН.

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Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Она 1971 года рождения, предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской компании Korea Ungum Corporation.
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 Теги: США, санкции, российская компания

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Сегодня, 19:12 » Автор: Едгар Букмирза
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