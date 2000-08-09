Раздел: Мир
США наказали санкциями российскую компанию
Изменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.
Власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
В списке Минфина США теперь числится компания "Профинет" и ее гендиректор Василий Колчанов. Ранее в него были включены "Банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.
Кроме России изменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.
Напомним, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги гражданам Северной Кореи в обход санкций ООН.
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Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Она 1971 года рождения, предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской компании Korea Ungum Corporation.
Власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
В списке Минфина США теперь числится компания "Профинет" и ее гендиректор Василий Колчанов. Ранее в него были включены "Банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.
Кроме России изменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.
Напомним, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги гражданам Северной Кореи в обход санкций ООН.
Читайте также: Вслед за санкциями: США обложат пошлиной российскую сталь
Управление также ввело санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Она 1971 года рождения, предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской компании Korea Ungum Corporation.
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