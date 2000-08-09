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Раздел: Мир  
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Немецкий генерал выступил в поддержку сотрудничества НАТО и России

Немецкий генерал выступил в поддержку сотрудничества НАТО и РоссииГенерал считает, что Россия может быть другом для НАТО.

Генерал-лейтенант вооруженных сил Германии, командующим Северо-восточного корпуса НАТО в польском Щецине, Манфред Хофманн считает, что было бы лучше, если бы "Запад сделал Россию партнером".

Издание отмечает, что именно Хофманн будет решать, как реагировать на агрессию "в случае вторжения России в Прибалтику". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.

Вместе с тем, по словам генерала, он не верит "подстрекателям в политике", которые утверждают, что российские войска якобы нападут на Нарву.

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"Война будет катастрофой как для Европы, так и для остального мира. В западных странах часто игнорировали предложения России. Было бы лучше, если бы Запад сделал Россию партнером", - говорит он.
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 Теги: НАТО, Россия, Германия

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Сегодня, 20:36 » Автор: Едгар Букмирза
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