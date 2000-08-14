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Раздел: Мир  
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В университете Кабула взорвался смертник, десятки погибших

В университете Кабула взорвался смертник, десятки погибших На данный момент известно как минимум о 48 жертвах.

В Кабуле возросло число жертв взрыва в образовательном учреждении, в котором ученики занимались подготовкой в ​​университет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

По данным министерства здравоохранения, в результате взрыва погибли 48 человек, ранения получили по меньшей мере 67.

Взрыв произошел около 16.10 по местному времени, когда студенты находились в аудиториях.

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По данным очевидцев, в момент взрыва в аудитории находились до 100 учеников, занимавшихся подготовкой к поступлению в университет. Сообщается, что средний возраст погибших - 18 лет.
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 Теги: Кабул, взрыв

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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