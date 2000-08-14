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В Ливии пройдут массовые расстрелы

В Ливии пройдут массовые расстрелы 45 человек приговорили к смертной казни.

15 августа ливийский суд приговорил к смертной казни 45 человек за расстрел демонстрантов во время акций протеста 2011 года в Триполи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

Осужденных признали виновными в том, что они открыли огонь по участникам демонстрации против Муаммара Каддафи, которые проводились в столице в августе 2011 года. Согласно сообщению, 45 человек расстреляют, 54 других фигурантов дела получили по пять лет заключения, еще 22 подсудимых оправдали.

Первая гражданская война в Ливии 2011 года началась с массовых протестов 16-17 февраля 2011 года. Демонстранты выступили против правления Муаммара Каддафи, который занимал должность с 1969 года, а также против правительства во главе с премьер-министром Багдади Махмуди.

Кровавое подавление протестов полицией и армией привело к восстанию и началу гражданской войны с применением тяжелого вооружения и авиации.

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Вследствие восстаний Каддафи и его войска потерпели поражение, а сам диктатор погиб. Кроме того, потери сторон, по разным данным составили от 7 до 11 тыс. лиц.
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 Теги: Ливия, смертная казнь

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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