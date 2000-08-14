В Ливии пройдут массовые расстрелы

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В Ливии из плена освободили сына Каддафи В Ливии группировка "Батальон Абу Бакр ас-Сиддик" освободила из плена Саифа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего ливийского диктатора, где он провел 5 лет.

СМИ: В Ливане похищен сын Муаммара Каддафи Сын бывшего ливийского лидера был захвачен представителями ливанского шиитского движения "Амаль".