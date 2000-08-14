Раздел: Мир
Радиационная угроза стала причиной закрытия аэропорта в Венгрии
Из-за утечки радиоактивного вещества временно был закрыт терминал.
В аэропорту столицы страны Будапешта была зафиксирована утечка радиоактивного вещества иридия-192 из контейнера на борту «Турецких авиалиний» в среду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Инцидент произошел в международном терминале 2B, с веществом могли соприкоснуться три человека. Терминал был закрыт, о чем сообщалось на сайте аэропорта, однако позже его работа была возобновлена.
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«Терминал вновь открыт по решению Управления по борьбе со стихийными бедствиями. Движение будет возобновлено в ближайшее время»,— говорится в сообщении на странице воздушной гавани.
В аэропорту столицы страны Будапешта была зафиксирована утечка радиоактивного вещества иридия-192 из контейнера на борту «Турецких авиалиний» в среду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Инцидент произошел в международном терминале 2B, с веществом могли соприкоснуться три человека. Терминал был закрыт, о чем сообщалось на сайте аэропорта, однако позже его работа была возобновлена.
Читайте также: В Ливии пройдут массовые расстрелы
«Терминал вновь открыт по решению Управления по борьбе со стихийными бедствиями. Движение будет возобновлено в ближайшее время»,— говорится в сообщении на странице воздушной гавани.
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