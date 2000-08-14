» » Радиационная угроза стала причиной закрытия аэропорта в Венгрии
Раздел: Мир  
0

Радиационная угроза стала причиной закрытия аэропорта в Венгрии

Радиационная угроза стала причиной закрытия аэропорта в Венгрии Из-за утечки радиоактивного вещества временно был закрыт терминал.

В аэропорту столицы страны Будапешта была зафиксирована утечка радиоактивного вещества иридия-192 из контейнера на борту «Турецких авиалиний» в среду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Инцидент произошел в международном терминале 2B, с веществом могли соприкоснуться три человека. Терминал был закрыт, о чем сообщалось на сайте аэропорта, однако позже его работа была возобновлена.

Читайте также: В Ливии пройдут массовые расстрелы

«Терминал вновь открыт по решению Управления по борьбе со стихийными бедствиями. Движение будет возобновлено в ближайшее время»,— говорится в сообщении на странице воздушной гавани.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Венгрия, аэропорт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     100
     0

Похожие новости по теме

В Ливии пройдут массовые расстрелы В Ливии пройдут массовые расстрелы

45 человек приговорили к смертной казни.

В Румынии эвакуировали аэропорт из-за неизвестного отравляющего вещества В Румынии эвакуировали аэропорт из-за неизвестного отравляющего вещества

Всех экстренно эвакуировали.

Неизвестные похитили ящик радиоактивного вещества в Мексике Неизвестные похитили ящик радиоактивного вещества в Мексике

Это не первый случай похищения за последние годы.

Число жертв взрывов в Стамбуле увеличилось Число жертв взрывов в Стамбуле увеличилось

Власти считают, что атаку совершили трое террористов-смертников.

Из аэропорта в США эвакуируют людей Из аэропорта в США эвакуируют людей

Возможна угроза безопасности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх