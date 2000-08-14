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Раздел: Мир  
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Сторонники Эрдогана начали сжигать доллары в Турции

Сторонники Эрдогана начали сжигать доллары в Турции Мужчины демонстрируют презрение к американской валюте.

15 августа курс турецкой лиры несколько вырос, составив 5,96 за доллар, но на прошлой неделе он доходил до 7 лир за доллар, что более чем вдвое выше курса годичной давности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Падение лиры началось после угроз США ввести санкции против Анкары, если турецкие власти не отпустят на свободу пастора Эндрю Брансона, обвиненного в поддержке военного переворота 2016 года. Священнику грозит до 35 лет тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп 10 августа распорядился повысить в два раза тарифы на импорт стали и алюминия из Турции ввиду ухудшения отношений с этой страной.

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Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не уступит давлению Штатов. "У них доллары, а у нас народ и наш Господь", – сказал Эрдоган, призвав население переводить накопления в лиру.

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 Теги: Турция, доллары

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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