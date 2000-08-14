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Раздел: Мир  
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В Мексике задержали опаснейшего преступника

В Мексике задержали опаснейшего преступника Полицейские арестовали главу наркокартеля.

Правоохранители Мексики задержали одного из самых разыскиваемых преступников - Хулио Сесара Торреса, лидера картеля Ла Линеа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Министр рассказал, что именно Торрес был одним из основных инициаторов волны насилия, накрывшей штат Чиуауа в последнее время.

Наркокартель Ла Линеа – одна из крупнейших преступных группировок Мексики – Картеля Хуареса. Он функционирует в приграничном с США штате Чиуауа и занимается транспортировкой наркотиков в соседнюю страну.

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Отметим, еще один лидер этого же картеля Мигель Амайя Лойя был задержан в 2017 году.
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 Теги: Мексика, задержание

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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