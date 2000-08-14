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В Италии самолет зацепил провода и разбился

В Италии самолет зацепил провода и разбился Жертвами крушения стали два человека.

Два человека погибли во время крушения легкомоторного самолета в провинции Тревизо на севере Италии. Об этом в четверг, 16 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что самолет во время взлета зацепил кабель высоковольтной линии электропередачи и рухнул на землю.

На месте падения самолета возник пожар, который был локализован силами прибывших на место пожарных.

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Среди обломков самолета сотрудники экстренных служб обнаружили тела мужчины и женщины. Выясняются обстоятельства происшествия.
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 Теги: Италия, самолет

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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