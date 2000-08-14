Раздел: Мир
В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых наркобаронов
Хулио Сесар Торрес входил в число 122 наиболее разыскиваемых бандитов латиноамериканской страны.
В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых преступников – лидера картеля Ла Линеа Хулио Сесара Торреса. Об этом в среду, 15 августа, сообщил глава МВД страны Альфонсо Наваррете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам министра, именно Торрес был одним из основных вдохновителей волны насилия, обрушившейся на штат Чиуауа в последнее время.
Наркокартель Ла Линеа входит в состав одной из крупнейших преступных группировок Мексики – Картеля Хуареса. Он действует в приграничном с США Чиуауа и занимается переправкой наркотиков в соседнюю страну.
Читайте также: Настоящие дворцы: мавзолеи мексиканских наркобаронов. Фото
Еще один лидер Ла Линеа Мигель Амайя Лойя был задержан в 2017 году.
В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых преступников – лидера картеля Ла Линеа Хулио Сесара Торреса. Об этом в среду, 15 августа, сообщил глава МВД страны Альфонсо Наваррете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам министра, именно Торрес был одним из основных вдохновителей волны насилия, обрушившейся на штат Чиуауа в последнее время.
Наркокартель Ла Линеа входит в состав одной из крупнейших преступных группировок Мексики – Картеля Хуареса. Он действует в приграничном с США Чиуауа и занимается переправкой наркотиков в соседнюю страну.
Читайте также: Настоящие дворцы: мавзолеи мексиканских наркобаронов. Фото
Еще один лидер Ла Линеа Мигель Амайя Лойя был задержан в 2017 году.
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