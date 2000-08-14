В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых наркобаронов

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Вместе с ним были убиты еще семь человек.

Властями Мексики оглашено официальное заявление о том, что на севере страны в штате Тамаулипас арестован в ходе армейской операции, для которой привлекались силы морских пехотинцев, один из самых разыскиваемых наркоторговцев, известный под прозвищем "Команданте Х-20", а настоящее его имя - Марио Рамиреса Тревино. Исходя из