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Раздел: Мир  
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В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых наркобаронов

В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых наркобароновХулио Сесар Торрес входил в число 122 наиболее разыскиваемых бандитов латиноамериканской страны.

В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых преступников – лидера картеля Ла Линеа Хулио Сесара Торреса. Об этом в среду, 15 августа, сообщил глава МВД страны Альфонсо Наваррете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По словам министра, именно Торрес был одним из основных вдохновителей волны насилия, обрушившейся на штат Чиуауа в последнее время.

Наркокартель Ла Линеа входит в состав одной из крупнейших преступных группировок Мексики – Картеля Хуареса. Он действует в приграничном с США Чиуауа и занимается переправкой наркотиков в соседнюю страну.

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Еще один лидер Ла Линеа Мигель Амайя Лойя был задержан в 2017 году.
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 Теги: Мексика, наркобарон, полиция, арест

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Сегодня, 10:24 » Автор: Алена Шимко
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