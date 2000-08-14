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Раздел: Мир  
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Полиция Италии уточнила число погибших в результате крушения моста

Полиция Италии уточнила число погибших в результате крушения мостаКоличество жертв в результате обрушения автомобильного моста в Генуе было пересмотрено - погибшими объявили 38 человек.

Об этом заявили в итальянской полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«На этой неделе 38 человек погибли в портовом городе Генуя, когда разрушился железобетонный мост», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 39 погибших, однако, количество жертв было пересчитано.

Автомобильный мост в Генуе обрушился 14 августа. С высоты 45 метров упали около 40 автомобилей. Городская власть объявила двухдневный траур.

Министерство транспорта Италии планирует подать гражданский иск против компании-оператора, чтобы добиться расследования дела об обвале моста.

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Среди погибших в результате обвала есть граждане других стран - Франции и Албании.

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Украинцев среди погибших в результате аварии нет, однако, двое потерпевших украинцев госпитализированы. Их состояние стабильно, угрозы жизни нет.
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 Теги: Италия, Генуя, мост, крушение, жертвы

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Сегодня, 12:00 » Автор: Алена Шимко
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