Раздел: Мир
Полиция Италии уточнила число погибших в результате крушения моста
Количество жертв в результате обрушения автомобильного моста в Генуе было пересмотрено - погибшими объявили 38 человек.
Об этом заявили в итальянской полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«На этой неделе 38 человек погибли в портовом городе Генуя, когда разрушился железобетонный мост», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 39 погибших, однако, количество жертв было пересчитано.
Автомобильный мост в Генуе обрушился 14 августа. С высоты 45 метров упали около 40 автомобилей. Городская власть объявила двухдневный траур.
Министерство транспорта Италии планирует подать гражданский иск против компании-оператора, чтобы добиться расследования дела об обвале моста.
Читайте также: Из-за обвала моста в регионе вокруг Генуи объявили чрезвычайное положение
Среди погибших в результате обвала есть граждане других стран - Франции и Албании.
Читайте также: В Италии увеличилось число погибших в результате обрушения моста
Украинцев среди погибших в результате аварии нет, однако, двое потерпевших украинцев госпитализированы. Их состояние стабильно, угрозы жизни нет.
Об этом заявили в итальянской полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«На этой неделе 38 человек погибли в портовом городе Генуя, когда разрушился железобетонный мост», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 39 погибших, однако, количество жертв было пересчитано.
Автомобильный мост в Генуе обрушился 14 августа. С высоты 45 метров упали около 40 автомобилей. Городская власть объявила двухдневный траур.
Министерство транспорта Италии планирует подать гражданский иск против компании-оператора, чтобы добиться расследования дела об обвале моста.
Читайте также: Из-за обвала моста в регионе вокруг Генуи объявили чрезвычайное положение
Среди погибших в результате обвала есть граждане других стран - Франции и Албании.
Читайте также: В Италии увеличилось число погибших в результате обрушения моста
Украинцев среди погибших в результате аварии нет, однако, двое потерпевших украинцев госпитализированы. Их состояние стабильно, угрозы жизни нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
184
0
Также советуем посмотреть
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
- В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму
- «Пытались оживить мумию»: странное фото Путина повеселило Сеть
- Украинские чиновники такого не поймут
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
- «Времена Конана-варвара»: николаевский губернатор повеселил познаниями в
- Сеть насмешило «пикантное» фото, сделанное на рынке в Севастополе
- Открыл для себя замечательную книгу
- Ситуация в ООС: 43 обстрела, двое раненых
- Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии
- Прикольные вещи, купленные на «барахолках»
- Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло
- В МИД РФ заявили, что Украина не может ввести санкции против России
- Веселимся до упаду: свежая подборка остроумных твитов
- США потребовали вывести войска из Украины
- Смешные ситуации, которые могли произойти лишь с собачниками
- Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
- Прикол дня: туристы устроили массовую драку из-за места для селфи
- На Донетчине строят телевышку, покрывающую сигналом оккупированную часть региона
- Кремль прекращает «подкармливать» Абхазию
- МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет
- Місія ОБСЄ підтвердила інформацію України
- Вот это амбиции: 14-летний парень хочет стать губернатором
- В МВД заявили об угрозе госбезопасности из-за критического уровня мигрантов
- С чем в Украину едет МВФ
- Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»
- Снова потери: в зоне ООС погиб морпех
Оставьте свой комментарий