Раздел: Мир
Производитель пива Corona инвестирует в марихуану
Американский концерн Constellation Brands, который владеет пивным брендом Corona, существенно расширит свой бизнес в Канаде.
По условиям сделки, холдинг вложит 4 млрд долларов в производителя марихуаны Canopy Growth, а в будущем планирует выкупить контрольный пакет акций, передает Хроника.инфо со ссылкой на jewishnews.com.ua.
Constellation Brands увеличит свою долю в капитале канадской компании с нынешних 8,7% до примерно 38%. По условиям сделки, в будущем американский концерн может претендовать на покупку контрольного пакета акций.
Через месяц в Канаде вступит в силу закон, который делает марихуану легальной для «отдыха и развлечений». Канадская компания планирует инвестировать полученные средства в расширение своего бизнеса в других странах.
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Отметим, что в Израиле марихуана достаточно давно является легальной для употребления в медицинских целях. Употребление конопли для «отдыха и развлечений» не разрешено, однако употребление марихуаны декриминализировано. Около 25 тыс израильтян имеют право на употребление каннабиса в медицинских целях.
По условиям сделки, холдинг вложит 4 млрд долларов в производителя марихуаны Canopy Growth, а в будущем планирует выкупить контрольный пакет акций, передает Хроника.инфо со ссылкой на jewishnews.com.ua.
Constellation Brands увеличит свою долю в капитале канадской компании с нынешних 8,7% до примерно 38%. По условиям сделки, в будущем американский концерн может претендовать на покупку контрольного пакета акций.
Через месяц в Канаде вступит в силу закон, который делает марихуану легальной для «отдыха и развлечений». Канадская компания планирует инвестировать полученные средства в расширение своего бизнеса в других странах.
Читайте также: Известный производитель пива извинился за сексистскую рекламу
Отметим, что в Израиле марихуана достаточно давно является легальной для употребления в медицинских целях. Употребление конопли для «отдыха и развлечений» не разрешено, однако употребление марихуаны декриминализировано. Около 25 тыс израильтян имеют право на употребление каннабиса в медицинских целях.
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