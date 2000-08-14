Производитель пива Corona инвестирует в марихуану

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Принятый документ не позволяет физическим лицам выращивать марихуану, пусть и в медицинских целях.

Около 25 тысяч человек в стране имеют право на получение медицинской марихуаны.

Предприятия, которые будут производить марихуану, должны будут получить сразу несколько лицензий, в том числе от национального совета по наркотическим веществам и министерства здравоохранения.