Раздел: Мир
Пентагон перенесет военную информацию в "облако" - СМИ
Пентагон разработал программу Joint Enterprise Defense Infrastructure program (JEDI), которая предусматривает перенос военной информации в "облака".
Консультанты, связанные с американской компанией Amazon, назначены на высокие посты в Пентагоне. Как пишет Reuters, компания Джеффа Безоса и Минобороны США намерены в будущем заключить контракт на сумму около $10 млрд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По имеющимся данным, Пентагон разработал программу Joint Enterprise Defense Infrastructure program (JEDI), которая предусматривает перенос военной информации в "облака". Именно облачные сервисы и должен предоставить Amazon.
Даже слухи об этом проекте уже вызвали возмущения в США: во-первых, потому что перенос данных неизбежно повлечет за собой сокращение штатов в Пентагоне, во-вторых, потому, что данные главного военного ведомства страны будут храниться у одного провайдера.
Читайте также: СМИ: Пентагон скрыл информацию о тысячах авиаударов с 2001 года
Издание пишет, что Amazon потратил на услуги по лоббированию в прошлом году $13 млн. Это больше, чем Oracle и примерно равно затратам Microsoft и IBM вместе взятых. До этого компания Безоса заключила контракты с ВВС США и ЦРУ.
Консультанты, связанные с американской компанией Amazon, назначены на высокие посты в Пентагоне. Как пишет Reuters, компания Джеффа Безоса и Минобороны США намерены в будущем заключить контракт на сумму около $10 млрд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По имеющимся данным, Пентагон разработал программу Joint Enterprise Defense Infrastructure program (JEDI), которая предусматривает перенос военной информации в "облака". Именно облачные сервисы и должен предоставить Amazon.
Даже слухи об этом проекте уже вызвали возмущения в США: во-первых, потому что перенос данных неизбежно повлечет за собой сокращение штатов в Пентагоне, во-вторых, потому, что данные главного военного ведомства страны будут храниться у одного провайдера.
Читайте также: СМИ: Пентагон скрыл информацию о тысячах авиаударов с 2001 года
Издание пишет, что Amazon потратил на услуги по лоббированию в прошлом году $13 млн. Это больше, чем Oracle и примерно равно затратам Microsoft и IBM вместе взятых. До этого компания Безоса заключила контракты с ВВС США и ЦРУ.
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