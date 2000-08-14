» » Пентагон перенесет военную информацию в "облако" - СМИ
Раздел: Мир  
0

Пентагон перенесет военную информацию в "облако" - СМИ

Пентагон перенесет военную информацию в "облако" - СМИПентагон разработал программу Joint Enterprise Defense Infrastructure program (JEDI), которая предусматривает перенос военной информации в "облака".

Консультанты, связанные с американской компанией Amazon, назначены на высокие посты в Пентагоне. Как пишет Reuters, компания Джеффа Безоса и Минобороны США намерены в будущем заключить контракт на сумму около $10 млрд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По имеющимся данным, Пентагон разработал программу Joint Enterprise Defense Infrastructure program (JEDI), которая предусматривает перенос военной информации в "облака". Именно облачные сервисы и должен предоставить Amazon.

Даже слухи об этом проекте уже вызвали возмущения в США: во-первых, потому что перенос данных неизбежно повлечет за собой сокращение штатов в Пентагоне, во-вторых, потому, что данные главного военного ведомства страны будут храниться у одного провайдера.

Читайте также: СМИ: Пентагон скрыл информацию о тысячах авиаударов с 2001 года

Издание пишет, что Amazon потратил на услуги по лоббированию в прошлом году $13 млн. Это больше, чем Oracle и примерно равно затратам Microsoft и IBM вместе взятых. До этого компания Безоса заключила контракты с ВВС США и ЦРУ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Пентагон, облако

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:20 » Автор: Алена Шимко
     293
     0

Похожие новости по теме

Пентагон заявил о необходимости дипломатических усилий по КНДР Пентагон заявил о необходимости дипломатических усилий по КНДР

Глава Пентагона заявил о необходимости дипломатических усилий по КНДР

СМИ: Пентагон скрыл информацию о тысячах авиаударов с 2001 года СМИ: Пентагон скрыл информацию о тысячах авиаударов с 2001 года

Пентагон не сообщил о тысячах авиаударов США с летальными исходами.

Пентагон покупает 13 истребителей F-35 на сумму $1,3 млрд Пентагон покупает 13 истребителей F-35 на сумму $1,3 млрд

Lockheed Martin должен поставить самолеты до конца 2019 года.

Пентагон: Лидера ИГ уничтожили в Ливии Пентагон: Лидера ИГ уничтожили в Ливии

Минобороны США подтвердило ликвидацию одного из лидеров группировки «Исламское государство» в Ливии.

Пентагон поделится разведданными с Украиной - СМИ Пентагон поделится разведданными с Украиной - СМИ

Киев получит информацию о местонахождении средств ПВО террористов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх