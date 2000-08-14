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Раздел: Мир  
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В Турции совершил экстренную посадку российский самолет

В Турции совершил экстренную посадку российский самолетРоссийский самолет "Боинг-737" авиакомпании "Северный ветер", летевший в Ростов-на-Дону, вынужденно сел в Анталии из-за проблем с двигателем.

Во время полета у самолета возникли критические проблемы в одном из двигателей, заявил источник. Командир запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказалась турецкая Анталия, где самолет экстренно приземлился, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.

На борту самолета было более 150 российских туристов, возвращавшихся с отдыха в Тунисе.

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"Российский перевозчик предоставит резервный борт из числа имеющихся в Анталии для дальнейшего перелета туристов. Неисправный борт отстранен от полета", - сказал источник.
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 Теги: Турция, Россия, самолет, экстренная посадка, двигатель

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Сегодня, 16:45 » Автор: Алена Шимко
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