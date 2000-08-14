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Раздел: Мир  
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Американские СМИ придумали, чем ответить Трампу на его критику

Американские СМИ придумали, чем ответить Трампу на его критикуАмериканские издания решили объединиться и ответить на критику президента США.

Более 350 американских новостных изданий намерены в четверг опубликовать редакционные статьи, в которых журналисты выступят в поддержку свободы прессы и против критики президента США Дональда Трампа в адрес СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.

"Более 350 новостных СМИ со всей страны присоединились к действиям, направленным на поддержку свободной прессы", - говорится на сайте газеты The Boston Glob, которая организовала эту акцию.

"Основой политики президента Трампа является непрерывное нападение на свободную прессу. Журналистов считают не соотечественниками, а "врагами народа". Это непрекращающаяся атака на свободную прессу имеет серьезные последствия", - отмечается в сообщении издания.

Среди американских СМИ, которые уже в рамках акции опубликовали статьи с критикой действий Д.Трампа - газеты The New York Times, The Daily Herald и The News and Tribune.

К акции также присоединились и некоторые зарубежные издания. В частности, свою колонку опубликовала британская газета The Guardian.

"Дональд Трамп - не первый президент США, который выступает с нападками на прессу и считает, что к нему относятся несправедливо. Но он стал первым, кто, по всей видимости, придерживается заранее просчитанного и последовательного политического курса, направленного на то, чтобы подорвать, сделать нелегитимной и даже поставить под угрозу работу прессы", - пишет The Guardian.

С начала своего президентского срока в январе 2017 года Д.Трамп неоднократно критиковал ряд СМИ за фейковые - неподтвержденные - новости, цель которых, по его мнению, - подогревать в обществе сомнения вокруг таких тем, как, например, возможное вмешательство России в американские выборы.

Противостояние Д.Трампа со многими крупными СМИ США началось еще во время предвыборной гонки. Однако, несмотря на критические публикации журналистов, Д.Трамп выиграл президентские выборы.

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Он неоднократно заявлял, что считает важным использовать Twitter, так как эта платформа позволяет общаться напрямую с избирателями.
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 Теги: США, СМИ, Трамп, критика

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Сегодня, 18:00 » Автор: Алена Шимко
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