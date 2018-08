Американские СМИ придумали, чем ответить Трампу на его критику

Более 350 американских новостных изданий намерены в четверг опубликовать редакционные статьи, в которых журналисты выступят в поддержку свободы прессы и против критики президента США Дональда Трампа в адрес СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс "Более 350 новостных СМИ со всей страны присоединились к действиям, направленным на поддержку свободной прессы", - говорится на сайте газеты The Boston Glob, которая организовала эту акцию."Основой политики президента Трампа является непрерывное нападение на свободную прессу. Журналистов считают не соотечественниками, а "врагами народа". Это непрекращающаяся атака на свободную прессу имеет серьезные последствия", - отмечается в сообщении издания.Среди американских СМИ, которые уже в рамках акции опубликовали статьи с критикой действий Д.Трампа - газеты The New York Times, The Daily Herald и The News and Tribune.К акции также присоединились и некоторые зарубежные издания. В частности, свою колонку опубликовала британская газета The Guardian."Дональд Трамп - не первый президент США, который выступает с нападками на прессу и считает, что к нему относятся несправедливо. Но он стал первым, кто, по всей видимости, придерживается заранее просчитанного и последовательного политического курса, направленного на то, чтобы подорвать, сделать нелегитимной и даже поставить под угрозу работу прессы", - пишет The Guardian.С начала своего президентского срока в январе 2017 года Д.Трамп неоднократно критиковал ряд СМИ за фейковые - неподтвержденные - новости, цель которых, по его мнению, - подогревать в обществе сомнения вокруг таких тем, как, например, возможное вмешательство России в американские выборы.Противостояние Д.Трампа со многими крупными СМИ США началось еще во время предвыборной гонки. Однако, несмотря на критические публикации журналистов, Д.Трамп выиграл президентские выборы.Он неоднократно заявлял, что считает важным использовать Twitter, так как эта платформа позволяет общаться напрямую с избирателями.