Раздел: Мир
Американские СМИ придумали, чем ответить Трампу на его критику
Американские издания решили объединиться и ответить на критику президента США.
Более 350 американских новостных изданий намерены в четверг опубликовать редакционные статьи, в которых журналисты выступят в поддержку свободы прессы и против критики президента США Дональда Трампа в адрес СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
"Более 350 новостных СМИ со всей страны присоединились к действиям, направленным на поддержку свободной прессы", - говорится на сайте газеты The Boston Glob, которая организовала эту акцию.
"Основой политики президента Трампа является непрерывное нападение на свободную прессу. Журналистов считают не соотечественниками, а "врагами народа". Это непрекращающаяся атака на свободную прессу имеет серьезные последствия", - отмечается в сообщении издания.
Среди американских СМИ, которые уже в рамках акции опубликовали статьи с критикой действий Д.Трампа - газеты The New York Times, The Daily Herald и The News and Tribune.
К акции также присоединились и некоторые зарубежные издания. В частности, свою колонку опубликовала британская газета The Guardian.
"Дональд Трамп - не первый президент США, который выступает с нападками на прессу и считает, что к нему относятся несправедливо. Но он стал первым, кто, по всей видимости, придерживается заранее просчитанного и последовательного политического курса, направленного на то, чтобы подорвать, сделать нелегитимной и даже поставить под угрозу работу прессы", - пишет The Guardian.
С начала своего президентского срока в январе 2017 года Д.Трамп неоднократно критиковал ряд СМИ за фейковые - неподтвержденные - новости, цель которых, по его мнению, - подогревать в обществе сомнения вокруг таких тем, как, например, возможное вмешательство России в американские выборы.
Противостояние Д.Трампа со многими крупными СМИ США началось еще во время предвыборной гонки. Однако, несмотря на критические публикации журналистов, Д.Трамп выиграл президентские выборы.
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Он неоднократно заявлял, что считает важным использовать Twitter, так как эта платформа позволяет общаться напрямую с избирателями.
Более 350 американских новостных изданий намерены в четверг опубликовать редакционные статьи, в которых журналисты выступят в поддержку свободы прессы и против критики президента США Дональда Трампа в адрес СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
"Более 350 новостных СМИ со всей страны присоединились к действиям, направленным на поддержку свободной прессы", - говорится на сайте газеты The Boston Glob, которая организовала эту акцию.
"Основой политики президента Трампа является непрерывное нападение на свободную прессу. Журналистов считают не соотечественниками, а "врагами народа". Это непрекращающаяся атака на свободную прессу имеет серьезные последствия", - отмечается в сообщении издания.
Среди американских СМИ, которые уже в рамках акции опубликовали статьи с критикой действий Д.Трампа - газеты The New York Times, The Daily Herald и The News and Tribune.
К акции также присоединились и некоторые зарубежные издания. В частности, свою колонку опубликовала британская газета The Guardian.
"Дональд Трамп - не первый президент США, который выступает с нападками на прессу и считает, что к нему относятся несправедливо. Но он стал первым, кто, по всей видимости, придерживается заранее просчитанного и последовательного политического курса, направленного на то, чтобы подорвать, сделать нелегитимной и даже поставить под угрозу работу прессы", - пишет The Guardian.
С начала своего президентского срока в январе 2017 года Д.Трамп неоднократно критиковал ряд СМИ за фейковые - неподтвержденные - новости, цель которых, по его мнению, - подогревать в обществе сомнения вокруг таких тем, как, например, возможное вмешательство России в американские выборы.
Противостояние Д.Трампа со многими крупными СМИ США началось еще во время предвыборной гонки. Однако, несмотря на критические публикации журналистов, Д.Трамп выиграл президентские выборы.
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Он неоднократно заявлял, что считает важным использовать Twitter, так как эта платформа позволяет общаться напрямую с избирателями.
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