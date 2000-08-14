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Американские СМИ придумали, чем ответить Трампу на его критику

Американские СМИ придумали, чем ответить Трампу на его критику

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Трамп предсказал банкротство ведущих американских СМИ По его словам, The New York Times и The Washington Post закроются в ближайшие годы.

Трамп назвал «врагами народа» крупнейшие американские СМИ Дональд Трамп заявил, что New York Times, ABC, CNN и другие крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех американцев.