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Раздел: Мир  
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В Британии погиб личный врач Елизаветы II

В Британии погиб личный врач Елизаветы IIВелосипедист скончался на месте.

Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Лондоне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Сказано, что в 67-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, влетел грузовик. Происшествие случилось в центре Лондона.

По данным полиции, велосипедист скончался на месте. В Букингемском дворце заявили, что королева была проинформирована о смерти врача.

Газета London Evening Standard заявила, что Фишер был экспертом в области гомеопатии и работал гомеопатическим врачом британского монарха в течение 15 лет.

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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