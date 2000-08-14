Раздел: Мир
В Британии погиб личный врач Елизаветы II
Велосипедист скончался на месте.
Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Лондоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Сказано, что в 67-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, влетел грузовик. Происшествие случилось в центре Лондона.
По данным полиции, велосипедист скончался на месте. В Букингемском дворце заявили, что королева была проинформирована о смерти врача.
Газета London Evening Standard заявила, что Фишер был экспертом в области гомеопатии и работал гомеопатическим врачом британского монарха в течение 15 лет.
Читайте также: В Британии прошла репетиция похорон королевы Елизаветы II
Агент секретной службы США, занимавшийся охраной американского президента Дональда Трампа, перенес обширный инсульт во время нахождения американского лидера в Шотландии. Мужчину доставили в больницу, однако врачи не смогли вернуть его к жизни и он скончался.
Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Лондоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Сказано, что в 67-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, влетел грузовик. Происшествие случилось в центре Лондона.
По данным полиции, велосипедист скончался на месте. В Букингемском дворце заявили, что королева была проинформирована о смерти врача.
Газета London Evening Standard заявила, что Фишер был экспертом в области гомеопатии и работал гомеопатическим врачом британского монарха в течение 15 лет.
Читайте также: В Британии прошла репетиция похорон королевы Елизаветы II
Агент секретной службы США, занимавшийся охраной американского президента Дональда Трампа, перенес обширный инсульт во время нахождения американского лидера в Шотландии. Мужчину доставили в больницу, однако врачи не смогли вернуть его к жизни и он скончался.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
747
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
- В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму
- «Пытались оживить мумию»: странное фото Путина повеселило Сеть
- Украинские чиновники такого не поймут
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
Оставьте свой комментарий