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Раздел: Мир  
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На съезде правой партии в Италии произошел взрыв

На съезде правой партии в Италии произошел взрывБыло запланировано 2 взрыва.

Взрывное устройство сработало в Италии, на севере страны, у входа в здание, где расположена ячейка правой партии Лига. Об этом в четверг, 16 августа. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Сообщается, что взрыв произошел в городе Виллорба к северу от Венеции. Возле отделения Лиги нашли еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Его обезвредили саперы.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

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Лидером правой партии Лига является глава МВД Италии Маттео Сальвини. "Они пытаются остановить нас, но агрессоры и преступники нас не пугают", - отметил он, комментируя событие.
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 Теги: Италия, взрыв, правые

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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