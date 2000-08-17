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Раздел: Мир  
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В Турции начали отменять заказы на iPhone из-за бойкота

В Турции начали отменять заказы на iPhone из-за бойкота Турецкие компании отказываются также и от другой американской электроники.

Турецкие компании начали отменять заказы на iPhone после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил бойкот американской электроники.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

В частности, заказы на iPhone на общую сумму 50 миллионов долларов отменили три крупные компании, работающие в стамбульском торговом центре Dogubank, – передает Медуза.

По данным Hurriyet, турецкие компании отказываются также и от другой американской электроники.

США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров из-за преследования американского пастора Эндрю Брансона; вскоре Вашингтон также повысил для Турции пошлины на сталь и алюминий.

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На фоне ухудшения отношений с США курс турецкой лиры за несколько дней упал на четверть. Эрдоган призвал турков продавать золото и доллары из-за падения нацвалюты. Кроме того, турки устроили флешмоб со сжиганием и всяческим уничтожением долларов.
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 Теги: Турция, iPhone, бойкот

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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