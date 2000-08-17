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Раздел: Мир  
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В Маниле у самолета отвалился двигатель

В Маниле у самолета отвалился двигательСамолет китайский авиакомпании выкатился пределы взлетно-посадочной полосы, отчего один из двигателей оторвался от крыла.
Пассажирский Boeing-737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Манилы, столице Филиппин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что лайнер около часа кружил над аэропортом. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего от левого крыла самолета отвалился двигатель.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбула столкнулись два самолета Boeing, а у летевшего из Рима в Японию лайнера отказал двигатель.
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 Теги: самолет, двигатель

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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