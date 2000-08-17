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Раздел: Мир  
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У берегов Японии зафиксировали мощное землетрясение

У берегов Японии зафиксировали мощное землетрясениеЭпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 420 километрах от населенного пункта Огасавара.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов японского острова Иводзима, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров в 420 километрах к юго-востоку от населенного пункта Огасавара.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

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Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае, на Аляске было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.
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 Теги: Япония, Землетрясение

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Сегодня, 02:09 » Автор: Татьяна Ларина
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