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В Испании появилось на свет рекордное число фламинго
Благодаря ливням и жаре, в этом году в Испании родилось рекордное число фламинго.
Природный заповедник Фуэнте-де-Пьедра в Андалусии полон птенцов фламинго, благодаря высокой влажности воздуха и осадкам, - идеальным условиям для размножения этого вида, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Около 500 орнитологов и волонтеров прибыли в заповедник, чтобы помочь кольцевать птенцов. Для этого каждого малыша потребовалось поймать, осмотреть и прикрепить на него специальную бирку. Волонтеры также взвесили каждую особь и взяли у нее кровь на анализ.
Биолог Арачели Гарридо подчеркнул важность кольцевания для помощи в изучении вида после того, как волонтерам удалось окольцевать 600 особей: "Это позволило нам узнать, что фламинго очень долго живут. В природе есть особи, которым уже более 40 лет, и они до сих пор успешно размножаются."
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Фуэнте-де-Пьедра один из пяти самых крупных мест размножения фламинго в мире.
Природный заповедник Фуэнте-де-Пьедра в Андалусии полон птенцов фламинго, благодаря высокой влажности воздуха и осадкам, - идеальным условиям для размножения этого вида, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Около 500 орнитологов и волонтеров прибыли в заповедник, чтобы помочь кольцевать птенцов. Для этого каждого малыша потребовалось поймать, осмотреть и прикрепить на него специальную бирку. Волонтеры также взвесили каждую особь и взяли у нее кровь на анализ.
Биолог Арачели Гарридо подчеркнул важность кольцевания для помощи в изучении вида после того, как волонтерам удалось окольцевать 600 особей: "Это позволило нам узнать, что фламинго очень долго живут. В природе есть особи, которым уже более 40 лет, и они до сих пор успешно размножаются."
Читайте также: В Китае отозвано рекордное число автомобилей
Фуэнте-де-Пьедра один из пяти самых крупных мест размножения фламинго в мире.
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