В Испании появилось на свет рекордное число фламинго

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В Англии за наркотики из школ исключили рекордное число учеников

В минувшем году в ФРГ прибыли почти 2 млн мигрантов.

По данным федерального статистического ведомства, страна за прошлый год зарегистрировала 1,14 млн человек, из них 860 тыс. уже поехали в другие страны.