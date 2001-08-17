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Раздел: Мир  
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В Испании появилось на свет рекордное число фламинго

В Испании появилось на свет рекордное число фламингоБлагодаря ливням и жаре, в этом году в Испании родилось рекордное число фламинго.

Природный заповедник Фуэнте-де-Пьедра в Андалусии полон птенцов фламинго, благодаря высокой влажности воздуха и осадкам, - идеальным условиям для размножения этого вида, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Около 500 орнитологов и волонтеров прибыли в заповедник, чтобы помочь кольцевать птенцов. Для этого каждого малыша потребовалось поймать, осмотреть и прикрепить на него специальную бирку. Волонтеры также взвесили каждую особь и взяли у нее кровь на анализ.

Биолог Арачели Гарридо подчеркнул важность кольцевания для помощи в изучении вида после того, как волонтерам удалось окольцевать 600 особей: "Это позволило нам узнать, что фламинго очень долго живут. В природе есть особи, которым уже более 40 лет, и они до сих пор успешно размножаются."

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Фуэнте-де-Пьедра один из пяти самых крупных мест размножения фламинго в мире.
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 Теги: Испания, фламинго

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Сегодня, 06:22 » Автор: Татьяна Ларина
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