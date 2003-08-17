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Раздел: Мир  
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В Афганистане от авиаударов погибли десятки человек

В Афганистане от авиаударов погибли десятки человекВоенный самолет обстрелял укрытия талибов

31 боевик был уничтожен в результате авиаударов ВВС Афганистана по укрытиям движения "Талибан" в провинции Забуль на юге страны. Об этом сообщил начальник полиции региона Мохаммад Мустафа Маяр, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По его словам, действуя на основе разведданных, военный самолет обстрелял укрытия талибов в Шинкае, Навбахаре, Рохани-Бабе и других районах провинции Забуль, уничтожив 31 боевика и ранив еще нескольких.

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Движение "Талибан", которое в последние месяцы активизировало действия против правительства и недавно попыталось взять под контроль административный центр провинции - город Калат, пока не прокомментировало эту информацию.
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 Теги: Афганистан, авиаудары

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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