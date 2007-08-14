Раздел: Мир
Китайский самолет потерял двигатель при посадке на Филиппинах
После приземления была проведена эвакуация 157 пассажиров и 8 членов экипажа самолета.
Никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы на Филиппинах. Как сообщает CGTN, при посадке у самолета отвалился один из двигателей. Согласно отчетам, Boeing около часа кружил над аэропортом, прежде чем произвести посадку.
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Как сообщили на официальной странице авиакомпании в соцсети Weibo, после приземления была проведена эвакуация 157 пассажиров и 8 членов экипажа самолета, никто не пострадал. Инцидент не привел к закрытию взлетно-посадочной полосы.
Никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы на Филиппинах. Как сообщает CGTN, при посадке у самолета отвалился один из двигателей. Согласно отчетам, Boeing около часа кружил над аэропортом, прежде чем произвести посадку.
Читайте также: В Германии самолет при посадке потерял огромную деталь
Как сообщили на официальной странице авиакомпании в соцсети Weibo, после приземления была проведена эвакуация 157 пассажиров и 8 членов экипажа самолета, никто не пострадал. Инцидент не привел к закрытию взлетно-посадочной полосы.
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