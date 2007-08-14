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Раздел: Мир  
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Китайский самолет потерял двигатель при посадке на Филиппинах

Китайский самолет потерял двигатель при посадке на ФилиппинахПосле приземления была проведена эвакуация 157 пассажиров и 8 членов экипажа самолета.

Никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы на Филиппинах. Как сообщает CGTN, при посадке у самолета отвалился один из двигателей. Согласно отчетам, Boeing около часа кружил над аэропортом, прежде чем произвести посадку.

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Как сообщили на официальной странице авиакомпании в соцсети Weibo, после приземления была проведена эвакуация 157 пассажиров и 8 членов экипажа самолета, никто не пострадал. Инцидент не привел к закрытию взлетно-посадочной полосы.
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 Теги: Филиппины, посадка, самолет, двигатель

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Сегодня, 09:49 » Автор: Алена Шимко
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