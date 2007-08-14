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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
Александр Лукашенко наградил Рамзана Кадырова орденом.
Белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Об этом 16 августа сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.
Отмечается, что Кадырова наградили "за укрепление дружественных отношений и всестороннее сотрудничество между Белоруссией и Чечней".
Издание отмечает, что Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности. В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался там с Кадыровым.
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Отмечается, что белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.
Белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Об этом 16 августа сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.
Отмечается, что Кадырова наградили "за укрепление дружественных отношений и всестороннее сотрудничество между Белоруссией и Чечней".
Издание отмечает, что Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности. В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался там с Кадыровым.
Читайте также: Порошенко наградил орденом замгенсека НАТО
Отмечается, что белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.
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