Раздел: Мир
Названы дата и место встречи Путина и Эрдогана
В Кремле сообщили, что анонсированный ранее саммит глав РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле не состоится.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Тегеране, в рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана. О возможности проведения этой встречи заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в пятницу, 17 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент..
При этом, по его словам, анонсированный ранее саммит глав РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле не состоится. Эту информацию подтвердили также в администрации турецкого президента и МИДа страны, сообщает издание.
О том, что в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Германии и Франции, в конце июля в одном из своих интервью заявил Реджеп Эрдоган. Турецкий президент называл даже дату саммита - 7 сентября. Однако, как сообщил Дмитрий Песков, эта встреча не состоится.
Читайте также: Названа возможная дата и место встречи Трампа и Путина
Источник в российских дипломатических кругах подтвердил, что вместо заявленного президентом Турции саммита в Стамбуле назначена встреча в "астанинском формате", которая пройдет в иранской столице. По его словам, вероятнее всего, главы России, Ирана и Турции соберутся 7 сентября.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Тегеране, в рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана. О возможности проведения этой встречи заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в пятницу, 17 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент..
При этом, по его словам, анонсированный ранее саммит глав РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле не состоится. Эту информацию подтвердили также в администрации турецкого президента и МИДа страны, сообщает издание.
О том, что в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Германии и Франции, в конце июля в одном из своих интервью заявил Реджеп Эрдоган. Турецкий президент называл даже дату саммита - 7 сентября. Однако, как сообщил Дмитрий Песков, эта встреча не состоится.
Читайте также: Названа возможная дата и место встречи Трампа и Путина
Источник в российских дипломатических кругах подтвердил, что вместо заявленного президентом Турции саммита в Стамбуле назначена встреча в "астанинском формате", которая пройдет в иранской столице. По его словам, вероятнее всего, главы России, Ирана и Турции соберутся 7 сентября.
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