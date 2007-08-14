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Раздел: Мир  
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Названы дата и место встречи Путина и Эрдогана

Названы дата и место встречи Путина и ЭрдоганаВ Кремле сообщили, что анонсированный ранее саммит глав РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле не состоится.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Тегеране, в рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана. О возможности проведения этой встречи заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в пятницу, 17 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент..

При этом, по его словам, анонсированный ранее саммит глав РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле не состоится. Эту информацию подтвердили также в администрации турецкого президента и МИДа страны, сообщает издание.

О том, что в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Германии и Франции, в конце июля в одном из своих интервью заявил Реджеп Эрдоган. Турецкий президент называл даже дату саммита - 7 сентября. Однако, как сообщил Дмитрий Песков, эта встреча не состоится.

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Источник в российских дипломатических кругах подтвердил, что вместо заявленного президентом Турции саммита в Стамбуле назначена встреча в "астанинском формате", которая пройдет в иранской столице. По его словам, вероятнее всего, главы России, Ирана и Турции соберутся 7 сентября.
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 Теги: Путин, Эрдоган, встреча

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Сегодня, 12:51 » Автор: Алена Шимко
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