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Раздел: Мир  
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В Каталонии сообщили о 23 погибших от аномальной жары

В Каталонии сообщили о 23 погибших от аномальной жарыВ автономной области Каталония (Испании) этим летом из-за высокой температуры воздуха погибло как минимум 23 человека.

Об этом сообщает Catalonia Today со ссылкой на данные местной власти, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.

В Испании этим летом аномальная жара, со 2 августа в страну пришла "тепловая волна", температура воздуха поднимается выше +40 градусов. Издание сообщает, что до 2 августа уже погибло два человека, а в период с 3 по 13 августа от аномальной жары погиб еще как минимум 21 человек.

"10 человек погибли от полученного теплового удара дома, еще 13 умерли работая или занимаясь физической активностью. Семнадцать жертв было в Барселоне и в окрестностях, один умер в Жироне, один в городе Льейда, еще четыре человека погибли в Таррагоне", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за медицинской помощью из-за аномальной жары обратились 453 человека. Из них у 67 человек диагностировали тепловой удар.

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Местные власти рекомендуют не выходить на улицу в пик жары, а также минимизировать интенсивную физическую активность.
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 Теги: Каталония, жара, жертвы

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Сегодня, 14:24 » Автор: Алена Шимко
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