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В Каталонии сообщили о 23 погибших от аномальной жары

В Каталонии сообщили о 23 погибших от аномальной жары

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В Канаде число погибших от жары достигло 70 человек Власти заявили, что больше не будут давать обновления о смертельных случаях, связанных с жарой, потому что "ситуация вернулась к нормальной жизни".

В Канаде число погибших от жары "перевалило" за полсотни В городе Монреаль погибли 28 человек, девять человек - в регионе Эстри, семь человек - в регионе Мориси, еще шестеро - в области Монтережи и трое в областях Лаврентиды, Ланодье и Лаваль.