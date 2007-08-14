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Раздел: Мир  
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В Варшаве демонтируют памятник благодарности советским солдатам

В Варшаве демонтируют памятник благодарности советским солдатамВ 2019 году в Варшаве демонтируют памятник благодарности солдатам советской армии, расположенный в Скарышевском парке.

Об этом заявил Мариуш Буркацкий из столичного Управления по озеленению, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.

По словам чиновника, монумент передадут Институту национальной памяти Польши, а его элементы - в Музей холодной войны в селе Подборско неподалеку от Щецина в Западнопоморском воеводстве.

Памятник сначала хотели передать в Музей истории Польши, но оказалось, что там для него нет места. "Впоследствии возникла идея отдать его в мавзолей советских солдат в Варшаве, но потом и от этого предложения отказались", - говорит Буркацький.

Варшавское Управление по озеленению, которое отвечает за демонтаж и транспортировку памятника, уже получило на это разрешение от реставратора памятников старины и ищет подрядчика для выполнения работ.

Экспозиция Музея в Подборско расположена в помещениях советских складов для атомного оружия. В период коммунистического режима в Польше этот объект был секретным и под особой охраной. О его существовании знали около 10 человек. Склады построили польские солдаты в 1976-1969 годах, а в 1970 году объект был передан советской стороне.

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Институт национальной памяти планирует создать там постоянную выставку на площади в 300 гектаров.
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 Теги: Варшава, Польша, памятник, советские солдаты

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Сегодня, 16:10 » Автор: Алена Шимко
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