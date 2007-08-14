Раздел: Мир
В Варшаве демонтируют памятник благодарности советским солдатам
В 2019 году в Варшаве демонтируют памятник благодарности солдатам советской армии, расположенный в Скарышевском парке.
Об этом заявил Мариуш Буркацкий из столичного Управления по озеленению, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.
По словам чиновника, монумент передадут Институту национальной памяти Польши, а его элементы - в Музей холодной войны в селе Подборско неподалеку от Щецина в Западнопоморском воеводстве.
Памятник сначала хотели передать в Музей истории Польши, но оказалось, что там для него нет места. "Впоследствии возникла идея отдать его в мавзолей советских солдат в Варшаве, но потом и от этого предложения отказались", - говорит Буркацький.
Варшавское Управление по озеленению, которое отвечает за демонтаж и транспортировку памятника, уже получило на это разрешение от реставратора памятников старины и ищет подрядчика для выполнения работ.
Экспозиция Музея в Подборско расположена в помещениях советских складов для атомного оружия. В период коммунистического режима в Польше этот объект был секретным и под особой охраной. О его существовании знали около 10 человек. Склады построили польские солдаты в 1976-1969 годах, а в 1970 году объект был передан советской стороне.
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Институт национальной памяти планирует создать там постоянную выставку на площади в 300 гектаров.
Об этом заявил Мариуш Буркацкий из столичного Управления по озеленению, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.
По словам чиновника, монумент передадут Институту национальной памяти Польши, а его элементы - в Музей холодной войны в селе Подборско неподалеку от Щецина в Западнопоморском воеводстве.
Памятник сначала хотели передать в Музей истории Польши, но оказалось, что там для него нет места. "Впоследствии возникла идея отдать его в мавзолей советских солдат в Варшаве, но потом и от этого предложения отказались", - говорит Буркацький.
Варшавское Управление по озеленению, которое отвечает за демонтаж и транспортировку памятника, уже получило на это разрешение от реставратора памятников старины и ищет подрядчика для выполнения работ.
Экспозиция Музея в Подборско расположена в помещениях советских складов для атомного оружия. В период коммунистического режима в Польше этот объект был секретным и под особой охраной. О его существовании знали около 10 человек. Склады построили польские солдаты в 1976-1969 годах, а в 1970 году объект был передан советской стороне.
Читайте также: В центре Вены осквернили памятник советским воинам
Институт национальной памяти планирует создать там постоянную выставку на площади в 300 гектаров.
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