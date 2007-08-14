Раздел: Мир
В Филиппинах экстренно приземлился пассажирский самолет
Информация о пострадавших отсутствует.
Пассажирский авиалайнер китайской авиакомпании Xiamen Airlines сегодня совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Ниноя Акино в городе Манила на Филиппинах. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Информация о пострадавших отсутствует.
Также на данный момент не известна причина аварийной посадки.
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Напомним, вчера самолет российской авиакомпании "Северный ветер" совершил экстренную посадку на запасном аэродроме турецкого города Анталия из-за технической неисправности.
Пассажирский авиалайнер китайской авиакомпании Xiamen Airlines сегодня совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Ниноя Акино в городе Манила на Филиппинах. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Информация о пострадавших отсутствует.
Также на данный момент не известна причина аварийной посадки.
Читайте также: В Японии экстренно приземлился пассажирский самолет: названа причина
Напомним, вчера самолет российской авиакомпании "Северный ветер" совершил экстренную посадку на запасном аэродроме турецкого города Анталия из-за технической неисправности.
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