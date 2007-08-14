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Раздел: Мир  
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В Филиппинах экстренно приземлился пассажирский самолет

В Филиппинах экстренно приземлился пассажирский самолетИнформация о пострадавших отсутствует.

Пассажирский авиалайнер китайской авиакомпании Xiamen Airlines сегодня совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Ниноя Акино в городе Манила на Филиппинах. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Информация о пострадавших отсутствует.

Также на данный момент не известна причина аварийной посадки.

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Напомним, вчера самолет российской авиакомпании "Северный ветер" совершил экстренную посадку на запасном аэродроме турецкого города Анталия из-за технической неисправности.
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 Теги: Филиппины, самолет

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Сегодня, 18:43 » Автор: Татьяна Ларина
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