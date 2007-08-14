Раздел: Мир
В Израиле военные разогнали акции протеста
Солдаты израильской армии разогнали акции протеста против незаконного строительства поселения на оккупированных территориях Палестины.
Израильские солдаты вмешались в ход акций протеста, организованных после пятничной молитвы в разных районах Западного берега реки Иордан. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Акции были организованы в знак протеста против незаконного строительства поселения на оккупированных территориях Палестины.
По информации координатора Комитета народного сопротивления Палестины Мурада Иштиви, израильские солдаты применили слезоточивый газ и пластиковые пули в районе Кефр Каддум у города Наблус.
В ответ палестинцы забросали солдат камнями. Некоторые участники акции пострадали от слезоточивого газа.
Читайте также: В Антраците боевики разогнали акцию протеста
Акции протеста организованы также в районах Бел, Налин и Неби Салих вблизи города Рамалла. Израильские военные пустили в ход шумовые гранаты, слезоточивый газ и пластиковые пули
Израильские солдаты вмешались в ход акций протеста, организованных после пятничной молитвы в разных районах Западного берега реки Иордан. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Акции были организованы в знак протеста против незаконного строительства поселения на оккупированных территориях Палестины.
По информации координатора Комитета народного сопротивления Палестины Мурада Иштиви, израильские солдаты применили слезоточивый газ и пластиковые пули в районе Кефр Каддум у города Наблус.
В ответ палестинцы забросали солдат камнями. Некоторые участники акции пострадали от слезоточивого газа.
Читайте также: В Антраците боевики разогнали акцию протеста
Акции протеста организованы также в районах Бел, Налин и Неби Салих вблизи города Рамалла. Израильские военные пустили в ход шумовые гранаты, слезоточивый газ и пластиковые пули
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