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Раздел: Мир  
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В Израиле военные разогнали акции протеста

В Израиле военные разогнали акции протестаСолдаты израильской армии разогнали акции протеста против незаконного строительства поселения на оккупированных территориях Палестины.

Израильские солдаты вмешались в ход акций протеста, организованных после пятничной молитвы в разных районах Западного берега реки Иордан. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Акции были организованы в знак протеста против незаконного строительства поселения на оккупированных территориях Палестины.

По информации координатора Комитета народного сопротивления Палестины Мурада Иштиви, израильские солдаты применили слезоточивый газ и пластиковые пули в районе Кефр Каддум у города Наблус.

В ответ палестинцы забросали солдат камнями. Некоторые участники акции пострадали от слезоточивого газа.

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Акции протеста организованы также в районах Бел, Налин и Неби Салих вблизи города Рамалла. Израильские военные пустили в ход шумовые гранаты, слезоточивый газ и пластиковые пули
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 Теги: Израиль, протесты

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Вчера, 23:39 » Автор: Татьяна Ларина
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