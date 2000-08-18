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Раздел: Мир  
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В разбившемся автобусе нашли сотни килограммов наркотиков

В разбившемся автобусе нашли сотни килограммов наркотиков Происшествие случилось в Эквадоре.

Правоохранители Эквадора обнаружили 637 кг наркотиков в салоне пассажирского автобуса, который разбился в окрестностях столицы страны Кито. В этой аварии, которая произошла еще 14 августа, погибли 23 человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Было найдено 548 пакетов с марихуаной, которые были спрятаны под полом автобуса. Власти устанавливают, кому принадлежали наркотики.

Обнаруженная полицейскими партия может стоить около $1,7 млн.

Автобус разбился на автостраде Пифо - Папальякта неподалеку от Кито. Он столкнулся с автомобилем и перевернулся. В результате ДТП погибли 23 человека, большинство из них - граждане Колумбии.

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Также жертвами аварии стали венесуэльцы и эквадорцы. Водителя задержали.
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 Теги: Эквадор, автобус, наркотики

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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