Раздел: Мир
Президент США рассказал о недружественном поведении Турции
Дональд Трамп прокомментировал свое видение отношений с Турцией.
Турция ведет себя «не по-дружески», удерживая пастора Эндрю Брансона, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«Турция ведет себя не по-дружески… Считаю, что Турция ведет себя очень плохо», - сказал он, добавив: «Мы не собираемся сидеть и терпеть это… Дело еще не кончено».
Отметим, что сегодня суд Измира вновь отказался освободить из-под домашнего ареста задержанного по обвинению в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона.
Читайте также: Турция резко отреагировала на новые санкции США
Это уже третья попытка адвоката Брансона Исмаила Джема Халавурта опротестовать вердикт суда об аресте пастора.
Турция ведет себя «не по-дружески», удерживая пастора Эндрю Брансона, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«Турция ведет себя не по-дружески… Считаю, что Турция ведет себя очень плохо», - сказал он, добавив: «Мы не собираемся сидеть и терпеть это… Дело еще не кончено».
Отметим, что сегодня суд Измира вновь отказался освободить из-под домашнего ареста задержанного по обвинению в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона.
Читайте также: Турция резко отреагировала на новые санкции США
Это уже третья попытка адвоката Брансона Исмаила Джема Халавурта опротестовать вердикт суда об аресте пастора.
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