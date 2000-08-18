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Раздел: Мир  
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Президент США рассказал о недружественном поведении Турции

Президент США рассказал о недружественном поведении Турции Дональд Трамп прокомментировал свое видение отношений с Турцией.

Турция ведет себя «не по-дружески», удерживая пастора Эндрю Брансона, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

«Турция ведет себя не по-дружески… Считаю, что Турция ведет себя очень плохо», - сказал он, добавив: «Мы не собираемся сидеть и терпеть это… Дело еще не кончено».

Отметим, что сегодня суд Измира вновь отказался освободить из-под домашнего ареста задержанного по обвинению в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона.

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Это уже третья попытка адвоката Брансона Исмаила Джема Халавурта опротестовать вердикт суда об аресте пастора.
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 Теги: Трамп, Турция

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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