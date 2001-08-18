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Премьер-министром Словении стал бывший комик
Ранее мужчина работал комедийным актером, а затем - мэром города.
Парламент Словении утвердил кандидатуру Марьяна Шареца в должности премьер-министра страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
За Шареца проголосовали 55 из 90 депутатов. Для избрания ему была необходима поддержка не менее 46 депутатов.
Кандидатуру Шареца выдвинули пять левоцентристских партий, обсуждающих вопросы формирования будущего правительства. В течение 15 дней новый премьер должен представить на утверждение парламента состав своего правительства.
Марьян Шарец - бывший актер и комик, он проработал мэром города Камник два срока.
Он возглавляет партию LMS, которая договорилась о коалиции меньшинства с социал-демократами, Партией умеренного центра, партией экс-премьер-министра Аленки Братушек SAB и партией пенсионеров Desus. Эти пять партий вместе занимают 43 места в парламенте, то есть у них нет большинства.
Однако сегодня за Шареца отдали голоса и депутаты Левой партии, в которой ранее заявили, что не планируют участвовать в правительстве.
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В июне выборы в Словении выиграла антимигрантская Словенская демократическая партия (SDS) бывшего премьер-министра Янеза Янши. Она получила 25 мест в парламенте, но не смогла найти коалиционного партнера для формирования правительства.
Парламент Словении утвердил кандидатуру Марьяна Шареца в должности премьер-министра страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
За Шареца проголосовали 55 из 90 депутатов. Для избрания ему была необходима поддержка не менее 46 депутатов.
Кандидатуру Шареца выдвинули пять левоцентристских партий, обсуждающих вопросы формирования будущего правительства. В течение 15 дней новый премьер должен представить на утверждение парламента состав своего правительства.
Марьян Шарец - бывший актер и комик, он проработал мэром города Камник два срока.
Он возглавляет партию LMS, которая договорилась о коалиции меньшинства с социал-демократами, Партией умеренного центра, партией экс-премьер-министра Аленки Братушек SAB и партией пенсионеров Desus. Эти пять партий вместе занимают 43 места в парламенте, то есть у них нет большинства.
Однако сегодня за Шареца отдали голоса и депутаты Левой партии, в которой ранее заявили, что не планируют участвовать в правительстве.
Читайте также: В разбившемся автобусе нашли сотни килограммов наркотиков
В июне выборы в Словении выиграла антимигрантская Словенская демократическая партия (SDS) бывшего премьер-министра Янеза Янши. Она получила 25 мест в парламенте, но не смогла найти коалиционного партнера для формирования правительства.
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