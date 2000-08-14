На улицы Еревана вышли люди в поддержку нового правительства

Митингующие не желают, чтобы бывшего президента выпустили из тюрьмы.



В пятницу, 17 августа, в Ереване десятки тысяч людей вышли в поддержку премьер-министру Николы Пашиняна, который возглавил новое правительство 100 дней назад, сообщает



Люди, которые вышли на площадь Республики с транспарантами, также выступают против освобождения из-под стражи бывшего президента Роберта Кочаряна.



Никол Пашинян сделал несколько заявлений о своих дальнейших планах на посту. В частности, премьер-министр страны заявил о необходимости создания органов переходного правосудия.



"Органы переходного правосудия нам нужны потому, что в нашем законодательстве есть множество проблем. Например - закон "О незаконном обогащении", который вступил в силу с 1 июля 2017 года и формально возвращение награбленного до этой даты может вызвать проблемы", - заявил он.



Пашинян уточнил, что речь идет о деньгах на счетах родственников высокопоставленных чиновников. При нынешнем законодательстве в Армении сложно организовать расследование происхождения этих средств, поскольку те люди не являються госслужащими.



Также Пашинян считает, что в Армении необходимо усовершенствовать механизм референдумов. "В ближайшее время мы должны усилить институт референдума и многочисленные решения народ должен решать этим путем. Речь идет о референдумах как местных, так и республиканских", - сказал он.



Относительно конфликта в Нагорном Карабахе, премьер заверил, что готов к переговорам с Азербайджаном.



"Когда увижу, что есть вариант, вокруг которого можно действительно вести обсуждения, я приду и встану здесь (на площади – ред.), во всех подробностях представлю его, и вы решите, мы идем по этому пути или нет", - сказал премьер.



Об отношениях с Россией. Никол Пашинян считает, что смешно говорить о плохих армяно-российских отношениях.



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"За этот период я дважды встречался и трижды созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Могу однозначно сказать, что армяно-российские отношения не плохие, и вопреки Республиканской партии Армении и ее сателлитам, они в хорошем состоянии и будут улучшаться", - сказал премьер в пятницу на митинге в Ереване. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В пятницу, 17 августа, в Ереване десятки тысяч людей вышли в поддержку премьер-министру Николы Пашиняна, который возглавил новое правительство 100 дней назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал Люди, которые вышли на площадь Республики с транспарантами, также выступают против освобождения из-под стражи бывшего президента Роберта Кочаряна.Никол Пашинян сделал несколько заявлений о своих дальнейших планах на посту. В частности, премьер-министр страны заявил о необходимости создания органов переходного правосудия."Органы переходного правосудия нам нужны потому, что в нашем законодательстве есть множество проблем. Например - закон "О незаконном обогащении", который вступил в силу с 1 июля 2017 года и формально возвращение награбленного до этой даты может вызвать проблемы", - заявил он.Пашинян уточнил, что речь идет о деньгах на счетах родственников высокопоставленных чиновников. При нынешнем законодательстве в Армении сложно организовать расследование происхождения этих средств, поскольку те люди не являються госслужащими.Также Пашинян считает, что в Армении необходимо усовершенствовать механизм референдумов. "В ближайшее время мы должны усилить институт референдума и многочисленные решения народ должен решать этим путем. Речь идет о референдумах как местных, так и республиканских", - сказал он.Относительно конфликта в Нагорном Карабахе, премьер заверил, что готов к переговорам с Азербайджаном."Когда увижу, что есть вариант, вокруг которого можно действительно вести обсуждения, я приду и встану здесь (на площади – ред.), во всех подробностях представлю его, и вы решите, мы идем по этому пути или нет", - сказал премьер.Об отношениях с Россией. Никол Пашинян считает, что смешно говорить о плохих армяно-российских отношениях."За этот период я дважды встречался и трижды созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Могу однозначно сказать, что армяно-российские отношения не плохие, и вопреки Республиканской партии Армении и ее сателлитам, они в хорошем состоянии и будут улучшаться", - сказал премьер в пятницу на митинге в Ереване.



