В Польше сорвался в пропасть автобус с украинцами, есть погибшие

Личность жертв устанавливается.



Экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, накануне вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши, передает



Автобус, ехавший в Вену, перевозил 54 человека, в том числе детей. На автодороге с резким поворотом он вылетел с дорожной полосы, упал с высокого травянистого склона и перевернулся. Автобус имел украинскую регистрацию и перевозил туристов из Львова. Он направлялся к границе со Словакией.



В результате аварии три человека погибли и 51 был госпитализирован. Девять из них серьезно ранены.



По предварительным данным, у раненых есть переломы, травмы позвоночника и внутренних органов.



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Полиция в Ряшеве сообщила, что спасательная операция продолжалась всю ночь. Спасатели извлекли из автобуса тела. Личность жертв устанавливается. Автобус планируется поднять. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, накануне вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН Автобус, ехавший в Вену, перевозил 54 человека, в том числе детей. На автодороге с резким поворотом он вылетел с дорожной полосы, упал с высокого травянистого склона и перевернулся. Автобус имел украинскую регистрацию и перевозил туристов из Львова. Он направлялся к границе со Словакией.В результате аварии три человека погибли и 51 был госпитализирован. Девять из них серьезно ранены.По предварительным данным, у раненых есть переломы, травмы позвоночника и внутренних органов.Полиция в Ряшеве сообщила, что спасательная операция продолжалась всю ночь. Спасатели извлекли из автобуса тела. Личность жертв устанавливается. Автобус планируется поднять.



