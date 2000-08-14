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Трамп сообщил Путину о планах США на Сирию - Госдеп
Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии.
Президент США Дональд Трамп заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Штаты продолжат сохранять свое военное присутствие в Сирии и будут это делать до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка Исламское государство, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.
"Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину, и это то послание, которое все мы передали всем нашим собеседникам", − отметил Саттерфилд.
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Дипломат напомнил журналистам, что между США и РФ налажено несколько каналов взаимодействия по Сирии - Вашингтон взаимодействует с Москвой по ситуации в Сирии на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил двух стран.
Президент США Дональд Трамп заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Штаты продолжат сохранять свое военное присутствие в Сирии и будут это делать до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка Исламское государство, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.
"Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину, и это то послание, которое все мы передали всем нашим собеседникам", − отметил Саттерфилд.
Читайте также: Трамп уверяет, что не сделал ни одной уступки Путину
Дипломат напомнил журналистам, что между США и РФ налажено несколько каналов взаимодействия по Сирии - Вашингтон взаимодействует с Москвой по ситуации в Сирии на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил двух стран.
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