» » Трамп сообщил Путину о планах США на Сирию - Госдеп
Раздел: Мир  
0

Трамп сообщил Путину о планах США на Сирию - Госдеп

Трамп сообщил Путину о планах США на Сирию - ГосдепНе должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Штаты продолжат сохранять свое военное присутствие в Сирии и будут это делать до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка Исламское государство, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину, и это то послание, которое все мы передали всем нашим собеседникам", − отметил Саттерфилд.

Читайте также: Трамп уверяет, что не сделал ни одной уступки Путину

Дипломат напомнил журналистам, что между США и РФ налажено несколько каналов взаимодействия по Сирии - Вашингтон взаимодействует с Москвой по ситуации в Сирии на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил двух стран.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Сирия, Трамп, Путин

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:30 » Автор: Алена Шимко
     431
     0

Похожие новости по теме

Трамп уверяет, что не сделал ни одной уступки Путину Трамп уверяет, что не сделал ни одной уступки Путину

Трамп отлично поладил с Путиным.

Трамп сделал еще одно заявление относительно удара по Сирии Трамп сделал еще одно заявление относительно удара по Сирии

Трамп вновь написал сообщение в своем Twitter.

СМИ: Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений СМИ: Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений

Президент США сделал предупреждение.

Стала известна суть секретного предложения Трампа Путину Стала известна суть секретного предложения Трампа Путину

СМИ отмечают, что задумку американского президента передал Кремлю Тиллерсон во время визита в Москву.

Стало известно о секретном предложении Трампа Путину Стало известно о секретном предложении Трампа Путину

В администрации президента Трампа настаивают, что для урегулирования конфликта в Сирии участие России необходимо.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх