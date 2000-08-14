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Лукашенко частично сменил правительство

Лукашенко частично сменил правительствоПрезидент Беларуси сменил премьер-министра, четырех его заместителей и четырех министров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Об этом в субботу, 18 августу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Новым премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до этого времени возглавлял Банк развития.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата Совета министров.

Заместителем премьер-министра Лукашенко назначил Игоря Ляшенко. До сих пор Ляшенко возглавлял концерн Белнефтехим.

Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До сих пор он работал на должности заместителя председателя КДК.

"Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - пояснил президент.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу, здравоохранение, образование, культуру, спорт.

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Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок. Министром промышленности - Павел Утюпин. Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.
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 Теги: Лукашенко, Беларусь, правительство

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Сегодня, 16:52 » Автор: Алена Шимко
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