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Раздел: Мир  
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В Турции 30 авто попали в ДТП одновременно, есть жертвы

В Турции 30 авто попали в ДТП одновременно, есть жертвыПричиной аварии стало разлитое на трассе топливо из грузовика.

В Турции в результате аварии с участием 30 машин погиб один человек, еще 15 пострадали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Отмечается, что авария произошла в турецкой северо-западной провинции Бурса на трассе Эскишехир-Бурса. На данный момент известно, что причиной аварии стало разлитое на трассе топливо из грузовика. Сам грузовик пока не нашли.

Сообщается, что на дороге друг в друга врезались один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 машин. Это произошло вечером в пятницу, 17 августа, когда начались официальные выходные по случаю мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам.

Все 15 человек, которые получили серьёзные ранения, были госпитализированы. Еще десятки людей получили первую медицинскую помощь на месте происшествия.

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На сегодня известно, что полиция начала расследование для задержания водителя грузовика, который стал причиной массовой аварии.
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 Теги: Турция, ДТП, жертвы

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Сегодня, 18:32 » Автор: Алена Шимко
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