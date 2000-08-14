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Раздел: Мир  
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Теплый прием: жители Барселоны призвали туристов к суициду

Теплый прием: жители Барселоны призвали туристов к суициду На улицах города появились специальные плакаты.

В Барселоне появились постеры и граффити, призывающие туристов к суициду. Такие плакаты замечены в популярных туристических местах. Они содержат саркастичные высказывания в адрес туристов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

"Дорогой турист, знаешь ли ты, что такое "балконинг"? Падение с балконов улучшает качество жизни соседей, уменьшает риск заболеваний сердца, а также это просто очень и очень весело", - цитирует издание одну из надписей плаката с фонарного столба.

Упоминания про балконы связаны с рядом смертельных случаев, произошедших в результате падения с балконов отелей. В некоторых надписях они нарочно упоминают британцев, с которыми нередко происходят подобные несчастные случаи.

Пресс-секретарь городского совета Барселоны заявил, что эти послания устранят в ближайшее время.

Никто не взял на себя ответственность за распространение сообщений, однако местные жители уверены, что это часть кампании по борьбе с большим числом туристов, которые отравляют жизнь испанцам.

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Ранее в июне члены радикальных левых течений Каталонии придумали новый метод борьбы с туристами - силиконовый клей. Участники крайне левой организации Edvant, поддерживающей "Кандидатуру народного единства" опубликовали в сети ролик, на котором они замазывают замки хостелов, туристических офисов, прокатов велосипедов и камер хранения с помощью силиконового клея и скрепок.
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 Теги: Барселона, туристы

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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