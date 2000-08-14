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Раздел: Мир  
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Трамп призвал обратить внимание на Китай вместо России

Трамп призвал обратить внимание на Китай вместо России Президент США обратился ко "всем глупцам" в Twitter.

Президент США Дональд Трамп посоветовал всем, кто "поглощен внимательным рассмотрением РФ", обратить внимание на Китай, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

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"Всем глупцам, которые поглощены тем, что внимательно рассматривают только Россию, следует посмотреть в другом направлении, на Китай. Но, в конечном счете, если мы будем умны, сильны и хорошо подготовлены, мы найдем общий язык со всеми!" - написал Трамп.

Трамп призвал обратить внимание на Китай вместо России
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 Теги: Трамп, Китай, Россия

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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