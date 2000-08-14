» » В Турции Эрдоган переизбран лидером правящей партии
Раздел: Мир  
0

В Турции Эрдоган переизбран лидером правящей партии

В Турции Эрдоган переизбран лидером правящей партииЭрдоган переизбирается на пост главы партии в шестой раз.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на посту лидера правящей в стране Партии справедливости и развития, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

По данным агентства, его кандидатуру поддержали 1380 делегатов 6-го съезда партии в Анкаре.

Р.Т.Эрдоган переизбирается на пост главы партии в шестой раз.

В субботу в Анкаре состоялся съезд Партии справедливости и развития, в ходе которого Р.Т.Эрдоган заявил, что страна не намерена менять свой курс «под воздействием экономических рычагов» извне.

«Анкара не поддастся на давление государств, которые называя Турцию стратегическим партнером, воспринимают нашу страну в качестве стратегической цели для давления», - приводит агентство слова турецкого президента.

Читайте также: Эрдоган анонсировал крупнейший проект в истории Турции

Ранее Эрдоган подписал указ о резком повышении ввозных пошлин на ряд американских товаров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Турция, Эрдоган

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:13 » Автор: Татьяна Ларина
     135
     0

Похожие новости по теме

Эрдоган анонсировал крупнейший проект в истории Турции Эрдоган анонсировал крупнейший проект в истории Турции

В стране построят новый канал, который станет альтернативой Босфору.

В Турции выбирают президента и парламент В Турции выбирают президента и парламент

Реджеп Эрдоган объявил о досрочных выборах после того, как на референдуме турки поддержали усиление полномочий президента.

Эрдоган обвинил Европу в попустительстве терроризма Эрдоган обвинил Европу в попустительстве терроризма

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа в целом способствует терроризму.

Президент Турции Эрдоган и Путин договорились о встрече Президент Турции Эрдоган и Путин договорились о встрече

Эрдоган поговорил с Путиным и два президента договорились о встрече "тет-а-тет".

Теракт в Анкаре: Эрдоган настроился на серьезную борьбу с терроризмом Теракт в Анкаре: Эрдоган настроился на серьезную борьбу с терроризмом

Жертвами теракта стали 28 человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх