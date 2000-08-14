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Раздел: Мир  
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В Индонезии снова произошло землетрясение

В Индонезии снова произошло землетрясениеПредупреждения о цунами не было, информации о пострадавших - тоже.

Новые подземные толчки магнитудой 6,3 произошли в воскресенье на индонезийском курортном острове Ломбок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Толчки 6,3 балла были зафиксированы в воскресенье на глубине 7,9 км на северо-востоке острова Ломбок», - проинформировали американские геологи.

Предупреждения о цунами не было, информации о пострадавших - тоже.

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Как известно, остров Ломбок, расположенный восточнее Бали, является популярным местом отдыха для туристов. Ранее, в начале этого месяца, он уже пострадал от серии землетрясений. Число их жертв составляет свыше 430 человек, а материальные убытки - свыше 342 миллионов долларов.
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 Теги: Индонезия, Землетрясение

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Сегодня, 15:21 » Автор: Татьяна Ларина
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