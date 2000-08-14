В Испании произошла стрельба в одном из баров, есть жертвы

От полученных в результате стрельбы ран умер мужчина 46 лет.



В испанской провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре. В результате один человек погиб и трое пострадали, передает интернет-издание



Отмечено, что инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техеро, где проживают около 200 человек.



"Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар около 6:00 и открыл стрельбу. Он был задержан через несколько часов в его доме в Вальядолиде", - говорится в сообщении.



По данным источника издания, поводом для стрельбы послужили возникшие ранее разногласия.



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Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран умер мужчина 46 лет. Трое пострадавших - мужчины 50 лет, 51 года и 58 лет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В испанской провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре. В результате один человек погиб и трое пострадали, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Отмечено, что инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техеро, где проживают около 200 человек."Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар около 6:00 и открыл стрельбу. Он был задержан через несколько часов в его доме в Вальядолиде", - говорится в сообщении.По данным источника издания, поводом для стрельбы послужили возникшие ранее разногласия.Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран умер мужчина 46 лет. Трое пострадавших - мужчины 50 лет, 51 года и 58 лет.



