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Раздел: Мир  
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В Испании произошла стрельба в одном из баров, есть жертвы

В Испании произошла стрельба в одном из баров, есть жертвыОт полученных в результате стрельбы ран умер мужчина 46 лет.

В испанской провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре. В результате один человек погиб и трое пострадали, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техеро, где проживают около 200 человек.

"Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар около 6:00 и открыл стрельбу. Он был задержан через несколько часов в его доме в Вальядолиде", - говорится в сообщении.

По данным источника издания, поводом для стрельбы послужили возникшие ранее разногласия.

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Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран умер мужчина 46 лет. Трое пострадавших - мужчины 50 лет, 51 года и 58 лет.
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 Теги: Испания, стрельба

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Сегодня, 17:45 » Автор: Татьяна Ларина
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