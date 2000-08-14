Раздел: Мир
В Испании произошла стрельба в одном из баров, есть жертвы
От полученных в результате стрельбы ран умер мужчина 46 лет.
В испанской провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре. В результате один человек погиб и трое пострадали, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техеро, где проживают около 200 человек.
"Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар около 6:00 и открыл стрельбу. Он был задержан через несколько часов в его доме в Вальядолиде", - говорится в сообщении.
По данным источника издания, поводом для стрельбы послужили возникшие ранее разногласия.
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Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран умер мужчина 46 лет. Трое пострадавших - мужчины 50 лет, 51 года и 58 лет.
В испанской провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре. В результате один человек погиб и трое пострадали, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техеро, где проживают около 200 человек.
"Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар около 6:00 и открыл стрельбу. Он был задержан через несколько часов в его доме в Вальядолиде", - говорится в сообщении.
По данным источника издания, поводом для стрельбы послужили возникшие ранее разногласия.
Читайте также: В США произошла стрельба в кафе: есть жертвы
Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран умер мужчина 46 лет. Трое пострадавших - мужчины 50 лет, 51 года и 58 лет.
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