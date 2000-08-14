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Раздел: Мир  
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В Британии душевнобольной напал на женщин с молотком

В Британии душевнобольной напал на женщин с молотком Двум женщинам нанесены серьезные травмы.

На юго-востоке Лондона две женщины серьезно пострадали в результате уличного нападения. Инцидент произошел в районе Гринвич, нападавший нанес женщинам удары предположительно молотком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Обе пострадавшие 30 и 64 лет доставлены в больницу в критическом состоянии.

Скотленд-Ярд объявил в розыск подозреваемого в совершении преступления по имени Джо Ксереб. О нем известно, что он страдает психическим расстройством.

В полиции опубликовали фотографию 27-летнего подозреваемого, призвав не пытаться задержать его самостоятельно и не приближаться к нему, а сообщить о его местонахождении в полицию.

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Позже в полиции сообщили, что подозреваемый мужчина был арестован по подозрению в покушении на убийство. Полиция ведет расследование.
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 Теги: Лондон, нападение

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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