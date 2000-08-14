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У берегов Хорватии женщина выпала с корабля и провела в воде 10 часов

У берегов Хорватии женщина выпала с корабля и провела в воде 10 часов Британка выпала с борта круизного лайнера.

Береговая охрана Хорватии спасла гражданку Великобритании, которая провела 10 часов в Адриатическом море после падения с круизного судна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Женщину в воскресенье доставили в больницу в городе Пула и, как сообщается, ее жизнь находится вне опасности.

Женщина упала с круизного судна Norwegian Star, примерно в 95 километрах от побережья Хорватии незадолго до полуночи в субботу.

Хорватский спасательный корабль нашел ее в воскресенье утром недалеко от того места, где она, как предполагалось, упала с борта лайнера.

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Капитан спасательного корабля сказал, что женщина была сильно истощена. Проводится расследование обстоятельств инцидента.
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 Теги: Хорватия, море

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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