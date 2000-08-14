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Раздел: Мир  
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В Бельгии прошла акция Femen

В Бельгии прошла акция Femen Задержанных активисток отпустили после беседы с полицией.

Две активистки движения Femen устроили акцию во время фестиваля "Ковер из цветов" в столице Бельгии, Брюсселе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Активистки протестовали против помещения многодетной матери из Сербии и четверых ее детей в закрытый центр для мигрантов.

У женщин была обнажена грудь. Они держали в руках плакат с надписью "Скандал не это, а помещение детей в тюрьму". То же самое было написано на их телах, а на спинах была надпись "Позор Бельгии". Одна из активисток объясняла присутствовавшим на площади людям свои действия в мегафон.

Их вывели с цветочного ковра двое организаторов. Активисток увезли в полицию и отпустили после беседы. По факту инцидента составили протокол, его передадут в прокуратуру.

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Фестиваль "Ковер из цветов" проводят в Брюсселе каждые два года. Садоводы составляют мозаику из цветов на площади Гран-Плас. В этом году цветочный ковер посвящен Мексике.
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 Теги: Бельгия, Femen

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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