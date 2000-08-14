В Бельгии прошла акция Femen

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Активистки Femen в костюмах официанток потроллили Эрдогана в Париже Представительницы феминистского движения Femen провели в Париже акцию на фоне визита президента Турции Тайипа Эрдогана во Францию.

В Швеции в мечеть Стокгольма ворвались обнаженные активистки FEMEN Сегодня, в субботу, 29 июня, активистками скандального движения FEMEN в мечети столицы Швеции - Стокгольме была устроена акция протеста относительно закона шариата. Три активистки FEMEN, на которых были накинуты черные накидки, вошли в полупустую мечеть и, резко сорвав с себя всю верхнюю одежду, начали выкрикивать лозунги,