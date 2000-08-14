Пожар во Франции: пострадало не менее 22 человек

Среди пострадавших - пятеро детей.



В северном пригороде Парижа - коммуне Обервилье - произошел пожар в трехэтажном доме, в результате которого пострадали более 20 человек, сообщает



Пострадали не менее 22 человек, в их числе пятеро детей и десятеро полицейских.



Как отмечается, правоохранители вошли в горящее здание, чтобы спасти жителей, которые не могли самостоятельно покинуть помещение из-за сильного огня.



Семь человек находятся в тяжелом состоянии. О характере их травм не сообщается.



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К настоящему моменту пожар уже потушен, сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон в своем Twitter. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В северном пригороде Парижа - коммуне Обервилье - произошел пожар в трехэтажном доме, в результате которого пострадали более 20 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время Пострадали не менее 22 человек, в их числе пятеро детей и десятеро полицейских.Как отмечается, правоохранители вошли в горящее здание, чтобы спасти жителей, которые не могли самостоятельно покинуть помещение из-за сильного огня.Семь человек находятся в тяжелом состоянии. О характере их травм не сообщается.К настоящему моменту пожар уже потушен, сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон в своем Twitter.



