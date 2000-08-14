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Раздел: Мир  
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Пожар во Франции: пострадало не менее 22 человек

Пожар во Франции: пострадало не менее 22 человек Среди пострадавших - пятеро детей.

В северном пригороде Парижа - коммуне Обервилье - произошел пожар в трехэтажном доме, в результате которого пострадали более 20 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Пострадали не менее 22 человек, в их числе пятеро детей и десятеро полицейских.

Как отмечается, правоохранители вошли в горящее здание, чтобы спасти жителей, которые не могли самостоятельно покинуть помещение из-за сильного огня.

Семь человек находятся в тяжелом состоянии. О характере их травм не сообщается.

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К настоящему моменту пожар уже потушен, сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон в своем Twitter.
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 Теги: Франция, пожар

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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