Раздел: Мир
В Афганистане заключили перемирие с "Талибаном"
Причиной прекращения огня стал мусульманский праздник.
Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье объявил о введении временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан" в связи с праздником Курбан-байрам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы объявляем о введении режима прекращения огня, которое вступает в силу с завтрашнего дня, дня Арафат до дня рождения Пророка, при условии, что талибы ответят взаимностью", - написал Гани в Twitter.
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"Мы призываем руководство движения "Талибан" приветствовать стремление афганцев к прочному и реальному миру и настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах".
Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье объявил о введении временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан" в связи с праздником Курбан-байрам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы объявляем о введении режима прекращения огня, которое вступает в силу с завтрашнего дня, дня Арафат до дня рождения Пророка, при условии, что талибы ответят взаимностью", - написал Гани в Twitter.
Читайте также: У берегов Хорватии женщина выпала с корабля и провела в воде 10 часов
"Мы призываем руководство движения "Талибан" приветствовать стремление афганцев к прочному и реальному миру и настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах".
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