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Раздел: Мир  
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В Афганистане заключили перемирие с "Талибаном"

В Афганистане заключили перемирие с "Талибаном" Причиной прекращения огня стал мусульманский праздник.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье объявил о введении временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан" в связи с праздником Курбан-байрам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мы объявляем о введении режима прекращения огня, которое вступает в силу с завтрашнего дня, дня Арафат до дня рождения Пророка, при условии, что талибы ответят взаимностью", - написал Гани в Twitter.

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"Мы призываем руководство движения "Талибан" приветствовать стремление афганцев к прочному и реальному миру и настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах".
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 Теги: Афганистан, перемирие

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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