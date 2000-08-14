Раздел: Мир
Американские СМИ указали на сходство Трампа и Никсона
У Никсона существовал список из 20 «политических врагов».
У президента США Дональда Трампа, как и у 37-го главы государства Ричарда Никсона, есть список политических врагов, которые подвергаются давлению. Об этом пишет The Washington Post. передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
У Никсона существовал список из 20 «политических врагов», в который входили политики, бизнесмены и журналисты, несогласные с действиями президента, его советник Джон Дин также составил список мер, которые применялись для давления на них.
Издание отмечает, что ситуация с отзывом доступа к секретным документам у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана указывает на существование «списка врагов Трампа». Отмечается, что администрация президента США планировала принять меры против еще девяти сотрудников спецслужб.
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Ранее Бреннан назвал поведение Трампа «предательством».
У президента США Дональда Трампа, как и у 37-го главы государства Ричарда Никсона, есть список политических врагов, которые подвергаются давлению. Об этом пишет The Washington Post. передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
У Никсона существовал список из 20 «политических врагов», в который входили политики, бизнесмены и журналисты, несогласные с действиями президента, его советник Джон Дин также составил список мер, которые применялись для давления на них.
Издание отмечает, что ситуация с отзывом доступа к секретным документам у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана указывает на существование «списка врагов Трампа». Отмечается, что администрация президента США планировала принять меры против еще девяти сотрудников спецслужб.
Читайте также: Впечатляющее сходство родителей и детей. Фото
Ранее Бреннан назвал поведение Трампа «предательством».
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