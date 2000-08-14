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Новое землетрясение в Индонезии: есть жертвы
Два человека погибли в восточной части Ломбока, еще трое скончались на соседнем острове Сумбава.
Десятки человек получили различные ранения. По меньшей мере, пять человек погибли в результате серии землетрясений, которая произошла вблизи индонезийского острова Ломбок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным телеканала, недалеко от острова произошло землетрясение магнитудой 6,3. Затем состоялись несколько афтершоков, а спустя почти 12 часов произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9.
Подземные толчки вызвали оползни, в результате чего были разрушены дома.
По словам представителя местного агентства по стихийным бедствиям Агунга Прамуджи, четыре человека погибли в восточной части Ломбока, еще шестеро скончались на соседнем острове Сумбава. Он добавил, что десятки человек получили различные ранения.
Читайте также: В Индонезии произошло новое мощное землетрясение
"Мы, как и раньше, собираем данные о точном количестве", - отметил Прамуджа.
Десятки человек получили различные ранения. По меньшей мере, пять человек погибли в результате серии землетрясений, которая произошла вблизи индонезийского острова Ломбок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным телеканала, недалеко от острова произошло землетрясение магнитудой 6,3. Затем состоялись несколько афтершоков, а спустя почти 12 часов произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9.
Подземные толчки вызвали оползни, в результате чего были разрушены дома.
По словам представителя местного агентства по стихийным бедствиям Агунга Прамуджи, четыре человека погибли в восточной части Ломбока, еще шестеро скончались на соседнем острове Сумбава. Он добавил, что десятки человек получили различные ранения.
Читайте также: В Индонезии произошло новое мощное землетрясение
"Мы, как и раньше, собираем данные о точном количестве", - отметил Прамуджа.
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