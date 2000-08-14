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Раздел: Мир  
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Итальянцы назвали сроки восстановления обрушившегося моста

Итальянцы назвали сроки восстановления обрушившегося мостаНа строительство и помощь пострадавшим от обвала выделят полмиллиарда евро.

Частная компания "Автострады Италии", которая обслуживала разрушенный в Генуе мост Моранди, обещает отремонтировать его за 8 месяцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Там также отмечают, что выделят в целом на строительство и пострадавшим от обвала людям около полумиллиарда евро.

По словам чиновников, ответственной за обвал моста является именно эта компания, которая должна была вовремя обслуживать и ремонтировать мост Моранди в Генуе.

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В больницах до сих пор находятся девять пострадавших, из них четверо – в критическом состоянии.
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 Теги: Генуя, Италия, мост, крушение

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Сегодня, 12:45 » Автор: Алена Шимко
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